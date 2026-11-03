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    В сторону Московского региона с вечера летели более 490 БПЛА

    Собянин: в сторону Московского региона с вечера 3 ноября летели 493 БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    С вечера понедельника в сторону Московского региона летели 493 беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, системы ПВО уничтожила большую часть из них еще на дальних рубежах с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября.

    «187 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве», — добавил Собянин.

    В течение понедельника над регионами России сбили 235 украинских дронов. Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.