В сторону Московского региона с вечера летели более 490 БПЛА

С вечера понедельника в сторону Московского региона летели 493 беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, системы ПВО уничтожила большую часть из них еще на дальних рубежах с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября.

«187 беспилотников нейтрализовали на подлете к Москве», — добавил Собянин.

В течение понедельника над регионами России сбили 235 украинских дронов. Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.