Кадыров сообщил об уничтожении точки запуска беспилотников ВСУ

ВС России уничтожили передовой опорный пункт ВСУ на Харьковском направлении. Там находились военнослужащие, запускали беспилотники и выгружали боеприпасы с горюче-смазочными материалами. Об этом глава Чечни Ахмат Кадыров сообщил в телеграм-канале .

«Наблюдение за объектом принесло дополнительные результаты. На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов», — уточнил он.

Позиции противника атаковал отряд «Апостол» спецназа «АХМАТ» Минобороны России. После обнаружения целей к операции подключили армейскую авиацию. Удар нанесли совместно с операторами ударных беспилотников.

Кадыров подчеркнул, что авиация и операторы ударных беспилотников уничтожили выявленные объекты, а попытка противника организовать работу на передовой привела к серьезным потерям.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военнослужащие заняли новые позиции южнее Гоптовки в Харьковской области и взяли под контроль около трех километров дороги в направлении Цуповки.