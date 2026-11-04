За ночь над Тульской областью уничтожили 36 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 36 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«За прошедшую ночь в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 36 украинских беспилотников», — написал он.

Также сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили восемь БПЛА, летевших к столице.

Вчера за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 856 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Дроны сбили над Ярославской, Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Новгородской, Курской, Калужской, Владимирской, Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом, Московским регионом и Черным морем.