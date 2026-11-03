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    Более 120 беспилотников атаковали НПЗ в Ярославле ночью

    Фото: РИА «Новости»

    Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    По его словам, 124 дрона попытались атаковать объект. Силы РЭБ и ПВО отразили налет. Инфраструктура предприятия получила повреждения, сейчас спецслужбы тушат возгорание.

    Два сотрудника завода пострадали от осколков, их доставили в больницу. Кроме того, обломки беспилотников повредили стекла в нескольких жилых домах и автомобили местных жителей.

    «Важно! При обнаружении фрагментов беспилотников не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — призвал губернатор.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 493 украинских беспилотниках, которые направлялись ночью к столичному региону.

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