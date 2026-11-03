Более 120 беспилотников атаковали НПЗ в Ярославле ночью
Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По его словам, 124 дрона попытались атаковать объект. Силы РЭБ и ПВО отразили налет. Инфраструктура предприятия получила повреждения, сейчас спецслужбы тушат возгорание.
Два сотрудника завода пострадали от осколков, их доставили в больницу. Кроме того, обломки беспилотников повредили стекла в нескольких жилых домах и автомобили местных жителей.
«Важно! При обнаружении фрагментов беспилотников не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — призвал губернатор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 493 украинских беспилотниках, которые направлялись ночью к столичному региону.