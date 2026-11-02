Лантратова назвала число журналистов, освещавших гуммиссию в Алешках

Лантратова: в Алешках работали более 50 иностранных журналистов

Более 50 журналистов из разных государств, в том числе США и Украины, освещали проведение гуманитарной миссии в Алешках. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

По ее словам, в работе участвовали представители американских, украинских и российских СМИ, журналисты из других стран, а также военные корреспонденты. Представителей США, уточнила омбудсмен, согласовала американская сторона.

«Квота, если не ошибаюсь, свыше 50 человек. Работали также военкоры», — отметила она.

Ранее омбудсмен сообщила об отсутствии выявленных нарушений на гуманитарной миссии в Алешках.