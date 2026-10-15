В Рязанской области из-за атаки беспилотников загорелся НПЗ

В результате налета БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков .

Он уточнил, что ночью и утром ВСУ атаковали область.

Повреждения также получил склад и автомобили на территории другого предприятия в Рязани. Глава региона добавил, что обошлось без пострадавших, на месте ЧП работают экстренные службы.

«Сейчас оценивается материальный ущерб», — подчеркнул Малков.

Губернатор также поблагодарил расчеты ПВО и мобильные группы за защиту региона.

Всего за ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали над Россией 166 украинских беспилотников самолетного типа. Налеты отразили в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, Тульской, Рязанской, Орловской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Ростовской областях.