Пять тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА под Владимиром

Авдеев: после атаки БПЛА на Владимир без света остались 5 тысяч человек

Беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, начался пожар. В результате отключились две подстанции, которые обеспечивают электричеством до пяти тысяч жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала, жилые дома повреждений не получили. Власти эвакуировали жителей из ближайших к атакованному объекту домов.

После устранения угрозы специалисты планируют восстановить электроснабжение по резервной схеме. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Авдеев.

Днем ранее в В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на ряде улиц города после повреждения домов при атаке БПЛА.