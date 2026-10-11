360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пять тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА под Владимиром

    Авдеев: после атаки БПЛА на Владимир без света остались 5 тысяч человек

    Фото: РИА «Новости»

    Беспилотники атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, начался пожар. В результате отключились две подстанции, которые обеспечивают электричеством до пяти тысяч жителей, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

    По его словам, информация о пострадавших пока не поступала, жилые дома повреждений не получили. Власти эвакуировали жителей из ближайших к атакованному объекту домов.

    После устранения угрозы специалисты планируют восстановить электроснабжение по резервной схеме. На месте происшествия работают экстренные службы.

    «Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов.  Ситуацию держу на личном контроле», — написал Авдеев.

    Днем ранее в В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на ряде улиц города после повреждения домов при атаке БПЛА.