Попытку атаки беспилотников отразили в Новой Москве и Подмосковье. Что известно

В ночь на 24 января ВСУ вновь предприняли массированную атаку беспилотниками по территории России. Средства ПВО уничтожили 121 БПЛА над 13 регионами. Над Новой Москвой и Подмосковьем ликвидировали семь дронов противника.

Около часа ночи силы ПВО отразили атаку дронов в Раменском и Коломне. Уничтоженные в Московской области беспилотники направлялись в сторону столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чуть позже стало известно о ликвидации украинских БПЛА в городском округе Подольск. Около двух часов ночи беспилотник уничтожили в Щелкове.

Еще один вражеский дрон минувшей ночью сбили в Троицком административном округе Москвы. На места ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли в связи атакой беспилотников. В 02:12 ограничения сняли.

Помимо Москвы и Подмосковья, ночью ВСУ атаковали Брянщину, Курщину, в также Рязанскую, Саратовскую, Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Тульскую, Орловскую, Липецкую области и Крым.

Попытку удара ВСУ прокомментировал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«Массированная атака России украинскими дронами. Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал он в своем Telegram-канале.