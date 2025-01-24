В Новой Москве уничтожили вражеский беспилотник

В Троицком административном округе Москвы силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как рассказал глава города, на место происшествия выехали специалисты экстренных служб.

О разрушениях и повреждениях официальной информации пока нет.

Также в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. По словам жителей города, взрыв был такой силы, что задрожали окна.

Немногим ранее атаку БПЛА, летевших на Москву, отразили в Коломне и Раменском. По официальным данным обошлось без жертв и повреждений.

В связи со сложившейся обстановкой, власти временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский. Обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы начиная с 00:22.