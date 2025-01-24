Над Подольском сбили два летевших на Москву украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны в городском округе Подольск сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник.

По словам жителей Подольска, взрыв произошел в районе микрорайона Львовский.

«Аж окна задрожали. Слышно было и видно», — рассказал 360.ru местный житель.

Ранее Собянин сообщил о сбитых беспилотниках над Коломной и Раменским. Украинские дроны направлялись в сторону Москвы. Мэр отметил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений в местах падения обломков нет.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли на прием и отправку самолетов.