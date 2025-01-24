В Щелкове сбили летящий на столицу вражеский дрон

ПВО сбили украинский беспилотник в городском округе Щелково в Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале .

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. О последствиях на земле столичный градоначальник не сообщал.

Ранее украинский беспилотник также сбили в Новой Москве. Два БПЛА ВСУ российские средства ПВО уничтожили в городском округе Подольск. Местные жители сообщили о мощном взрыве.

Кроме того, несколько летевших к российской столице беспилотников сбили под Коломной и Раменским. Здесь никто не пострадал.

Власти временно закрыли три столичных аэропорта — ограничения ввели в Домодедово, Внуково и Жуковском.