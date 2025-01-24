Военные сбили за ночь более 120 БПЛА над российскими регионами

Системы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи нейтрализовали 121 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаки БПЛА зафиксировали в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областях, а также над Крымом и Москвой.

Больше всего дронов ликвидировали под Брянском — там уничтожили 37 беспилотников. Над территорией Рязанской сбили 20 аппаратов, над Саратовской и Курской — по 17, над Ростовской — семь, а в Подмосковье и Белгородской области — по шесть. Еще три БПЛА нейтрализовали под Воронежем, по два — под Орлом, Липецком и Тулой. В Крыму и Москве уничтожили по одному беспилотнику.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городском округе Подольск средства ПВО уничтожили два аппарата. Атаку БПЛА также отразили в Раменском и Коломне.