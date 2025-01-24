В Раменском и Коломне отразили атаку летевших на Москву беспилотников

Российские системы ПВО отразили в Коломне и Раменском атаку беспилотников, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал градоначальник.

Ранее жители Рязани сообщили о взрывах над городом. Предварительно, украинские беспилотники попытались атаковать нефтезавод — взрывы были слышны в полночь в районе промзоны.

За несколько часов над четырьмя российскими регионами дежурные средства ПВО уничтожили 49 вражеских беспилотников, 37 из них над Курской областью.