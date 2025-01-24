Росавиация временно ограничила работу нескольких аэропортов страны

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск рейсов нескольких аэропортах страны для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, утром, 24 января, ввели временные ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее власти временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский в связи атакой беспилотников. В 2:12 ограничения сняли.

Так, в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летящих в сторону Москвы. По словам очевидцев, был настолько мощный взрыв, что задрожали окна.

А чуть раньше атаку БПЛА, направлявшихся на Москву, отразили в Коломне и Раменском. По официальным данным обошлось без жертв и повреждений.