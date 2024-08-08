Подразделения «Севера» продолжили бои с ВСУ на границе с Курской областью

Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ продолжают отбивать атаки украинских боевиков на границе с Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области», — добавили в министерстве.

Российские бойцы уничтожают скопления живой силы и техники противника и не допускают прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении.

Жертвами атак ВСУ на Курскую область стали четыре человека. Жителей приграничных населенных пунктов эвакуируют, в пунктах временного размещения находятся около 1,5 тысячи человек.

Система здравоохранения Курской области за первые сутки справилась со всеми поставленными задачами: медикам удалось спасти всех раненых. Нескольких человек перевезут на лечение в Москву. Среди них — военкор Евгений Поддубный. Машину журналиста атаковал вражеский дрон, мужчина получил черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и ожоги.