Подразделения «Севера» продолжили бои с ВСУ на границе с Курской областью

ВС России уничтожили скопления живой силы и техники ВСУ у Курской области

Кадр видео Минобороны России
Фото: Кадр видео Минобороны России

Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ продолжают отбивать атаки украинских боевиков на границе с Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Продвижения противника не допущено», — передали в оборонном ведомстве.

Российские бойцы уничтожают скопления живой силы и техники противника и не допускают прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении.

«Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области», — добавили в министерстве.

Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники в приграничье Курской области.

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Жертвами атак ВСУ на Курскую область стали четыре человека. Жителей приграничных населенных пунктов эвакуируют, в пунктах временного размещения находятся около 1,5 тысячи человек.

Система здравоохранения Курской области за первые сутки справилась со всеми поставленными задачами: медикам удалось спасти всех раненых. Нескольких человек перевезут на лечение в Москву. Среди них — военкор Евгений Поддубный. Машину журналиста атаковал вражеский дрон, мужчина получил черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и ожоги.

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