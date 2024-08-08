Подразделения «Севера» продолжили бои с ВСУ на границе с Курской областью
ВС России уничтожили скопления живой силы и техники ВСУ у Курской области
Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ продолжают отбивать атаки украинских боевиков на границе с Курской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Продвижения противника не допущено», — передали в оборонном ведомстве.
Российские бойцы уничтожают скопления живой силы и техники противника и не допускают прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении.
«Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области», — добавили в министерстве.
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники в приграничье Курской области.
Жертвами атак ВСУ на Курскую область стали четыре человека. Жителей приграничных населенных пунктов эвакуируют, в пунктах временного размещения находятся около 1,5 тысячи человек.
Система здравоохранения Курской области за первые сутки справилась со всеми поставленными задачами: медикам удалось спасти всех раненых. Нескольких человек перевезут на лечение в Москву. Среди них — военкор Евгений Поддубный. Машину журналиста атаковал вражеский дрон, мужчина получил черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и ожоги.