Власти назвали число жертв атаки ВСУ на Курскую область

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Курскую область

Жертвами атак ВСУ на Курскую область стали четыре человека. Об этом в эфире Первого канала заявил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

По его словам, из приграничных регионов эвакуировали порядка трех тысяч жителей. Он подчеркнул, что людей вывозили на бронированных машинах в Курск под прикрытием ПВО и РЭБ. Для них в городе создали 21 пункт временного размещения, сейчас там находятся около 1,5 тысячи человек.

Белостоцкий добавил, что жители приграничных районов всегда могут обратиться на горячую линию. Он также поблагодарил регионы, которые помогли Курской области.

Ранее врио замгубернатора сообщил, что ВСУ начали отступать из региона. Он подтвердил, что украинские военные прекратили продвигаться вглубь области на фоне активных атак ВС России.