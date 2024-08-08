Врачи в Курской области спасли всех раненных при атаке ВСУ

РИА «Новости»: в Курской области спасли всех пострадавших при атаке ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Система здравоохранения Курской области в первые сутки справилась с поставленными задачами. Удалось спасти всех раненых, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала заявил, что ситуация в Курской области сейчас стабильная и контролируемая.

«На территории Курской области работает региональный оперативный штаб. Со вчерашнего дня введена чрезвычайная ситуация», — добавил он.

Жертвами атак ВСУ на Курскую область стали четыре человека. Порядка трех тысяч мирных граждан эвакуировали из приграничных районов.

Девять пострадавших при обстрелах в Курской области эвакуируют на лечение в Москву, рассказывал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Сейчас в больницах находятся 34 раненых, в том числе пятеро детей.

Украинские боевики попытались прорваться в Курскую область ранним утром 6 августа. Военные обстреляли дома и машины мирных жителей, десятки людей пострадали. Ранее в регион прибыли автобусы из Подмосковья, чтобы вывезти детей.

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