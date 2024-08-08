Украинские боевики начали отступать из Курской области

Продвижение украинских военных в Курской области прекратилось, войска отступают. Об этом в эфире Первого канала заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

«Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает», — отметил он.

Замгубернатора добавил, что ВС России атакуют ВСУ и поражают их военную технику.

Он также рассказал, что из приграничных населенных пунктов эвакуировали жителей. Власти организовали ПВР, в которых разместились примерно 1,5 тысячи человек. Всего из приграничных районов выехали три тысячи жителей, заключил он.

В результате атак ВСУ в регионе погибли четыре человека, указал Белостоцкий.

Ранее власти Курской области подтвердили, что система здравоохранения справилась с поставленными задачами.