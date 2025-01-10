Партию госпитальных подушек отправили из Балашихи в зону СВО

В Центр объединения гражданских инициатив «Единые», который работает на базе Общественной приемной балашихинского отделения «Единой России», обратились участники клуба «Активное долголетие» с просьбой о помощи в обеспечении ткани для производства противопролежневых подушек. Партия оперативно откликнулась на запрос и начала работу над новым проектом.

Сергей Чураков, член фракции «Единая Россия» и председатель правления Фонда «Защита», сообщил, что организация запустила новое направление помощи фронту, связанное с производством госпитальных противопролежневых подушек.

«Мы получили запрос на новую партию ткани для выкроек и набивки, и все было доставлено в срок. Начинаем делать новую партию госпитальных подушек», — отметил Чураков.

Госпитальные подушки необходимы бойцам, проходящим лечение в госпиталях. Они используются для поддержки различных частей тела, таких как ноги, руки, шея или поясница, что помогает предотвратить появление пролежней и улучшить кровоснабжение, способствуя более быстрому заживлению ран. Первая партия противопролежневых подушек будет отправлена в военные госпитали в ближайшее время.

Кроме того, потенциальные защитники Родины могут обратиться в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который находится в Балашихе. Для получения дополнительной информации о работе Центра подготовки контрактников можно посетить сайт или позвонить по горячей линии: 8 (495) 990-77-77.