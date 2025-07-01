Прокуратура пресекла хищение крупной суммы у пожилой жительницы Домодедова

В Домодедове удалось предотвратить крупное мошенничество в отношении 87-летней местной жительницы. Благодаря оперативным действиям сотрудников банка и правоохранительных органов женщину убедили не снимать со счета 950 тысяч рублей, которые она собиралась передать аферистам.

В конце июня пенсионерка пришла в банк с желанием обналичить крупную сумму. Несмотря на заверения женщины, что она действует самостоятельно, сотрудников финансового учреждения насторожило ее поведение.

Как сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области, они вызвали полицию и прибывшие стражи порядка услышали от жительницы Подмосковья неожиданное объяснение: якобы ее действия контролируют сотрудники военной прокуратуры.

Разобраться в ситуации помог первый заместитель Домодедовского городского прокурора Вадим Хлюстов. В ходе личной беседы он привел примеры аналогичных мошеннических схем.

«Для предотвращения подобных случаев советы всем пожилым людям — не поддаваться на давление „сотрудников силовых структур“, всегда проверять информацию через официальные каналы. Родственникам — интересоваться финансовыми операциями старших членов семьи, объяснять распространенные схемы обмана. Банкам необходимо продолжать обучать сотрудников выявлять подозрительные операции, особенно с участием пенсионеров», — подчеркнул прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Позже выяснилось, что мошенники передали пенсионерке через курьера поддельные документы о допуске к государственной тайне, фальшивые договоры и акты. Сейчас прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Мошенники все чаще пытаются воздействовать на пожилых людей, используя страх, доверие к государственным структурам и замаскированные угрозы. Поэтому особенно важно регулярно говорить с родственниками старшего поколения — объяснять, как действуют злоумышленники, и убеждать их не принимать решений в спешке или под давлением», — пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.