Новый завод электротехнических устройств запустят в Подольске к концу лета

Компания «Инно-Инжиниринг» запустит новый завод в Подольске. Там будут выпускать электротехнические устройства под брендом innel. Предприятие запустят до конца лета.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в Подольске запустят новый производственный цех. Его уже построили и оснастили всем необходимым оборудованием. Там будут выпускать устройства электрозащиты для жилых, коммерческих и промышленных объектов.

«Объем инвестиций в строительство и запуск нового предприятия уже сейчас оценивается 100 миллионов рублей. При этом компания планирует развиваться и в течение трех лет готова инвестировать еще 400 млн рублей. Для жителей Подмосковья на новом предприятии будет создано не менее 50 новый рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания будет выпускать в Подольске устройства разных модификаций. Это базовые модели реле контроля напряжения, а также техника для мониторинга параметров сети. Они предназначены для контроля напряжения и автоматического отключения при возникновении неисправностей.

«Наша компания строит свою деятельность на принципах научно-технического подхода. В связи с этим мы ориентированы на разработку и производство не отдельных устройств, а комплексных решений в области электробезопасности», — сказал генеральный директор Сергей Паршиков.

На начальном этапе предприятие будет выпускать до 10 тысяч изделий в месяц. К концу года компания нарастит мощности и увеличит ежемесячный объем в три раза.