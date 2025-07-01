Автоинспекторы проверят транспорт с опасными грузами в Воскресенске

Акция стартовала 30 июня и завершится 6 июля. Автоинспекторы проверят транспорт с опасными грузами — веществами, которые при перевозке могут угрожать жизни и здоровью людей или нанести вред окружающей среде.

Специалисты будут оценивать соответствие состояния конструкций и дополнительного оборудования правилам перевозки. Также инспекторы проверят наличие технического осмотра, соблюдение режима труда и отдыха водителями.

Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы проведут оперативно-профилактические рейды в Воскресенске в июле. Среди них акции — «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель». В их рамках организуют массовые проверки.