Автоинспекторы проверят транспорт с опасными грузами в Воскресенске

Рейды в рамках профилактического мероприятия «Опасный груз» начались в Воскресенске. Сотрудники ГИБДД уделят особое внимание автомобилям, перевозящим опасные грузы.
Акция стартовала 30 июня и завершится 6 июля. Автоинспекторы проверят транспорт с опасными грузами — веществами, которые при перевозке могут угрожать жизни и здоровью людей или нанести вред окружающей среде.
Специалисты будут оценивать соответствие состояния конструкций и дополнительного оборудования правилам перевозки. Также инспекторы проверят наличие технического осмотра, соблюдение режима труда и отдыха водителями.
Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы проведут оперативно-профилактические рейды в Воскресенске в июле. Среди них акции — «Детское кресло» и «Нетрезвый водитель». В их рамках организуют массовые проверки.
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