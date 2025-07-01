Делегация из Одинцова поучаствовала в праздновании 758-летия Могилева

Торжественное празднование 758-летия города стало значимым событием для обеих сторон. Во время визита мэру города-побратима Звенигорода Сергею Черткову передали памятную картину, которую написал художник Александр Ивашко.

Во время нахождения в Могилеве представители Одинцовского округа посетили центральную площадь города, где проводили время и наслаждались атмосферой праздника.

Одной из самых важных частей программы стало возложение цветов к Вечному огню — представители обеих сторон отдали дань уважения тем, кто защищал родину в период Великой Отечественной войны.

Мероприятия завершились большим концертом, где местные коллективы продемонстрировали свои таланты. Ночное небо украсил праздничный салют и оставил в памяти зрителей незабываемые впечатления. Такой праздник стал очередным шагом к укреплению дружбы и взаимодействия между городами-партнерами.