Ангарского маньяка будут судить еще за одно убийство

Прокуратура Иркутской области передала в суд дело об убийстве женщины с обвинительным заключением против ангарского маньяка Михаила Попкова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в мае 2011 года Попков познакомился в парке «Современник» в Ангарске с 36-летней местной жительницей. Между ними произошел конфликт, после чего маньяк избил женщину и зарубил.

Чтобы спрятать тело, убийца перетащил его в заброшенную башню в парке, облил бензином и поджег. Попков признался в убийстве и написал явку с повинной.

В 2015 и 2018 годах маньяка приговорили к двум пожизненным срокам за убийства в общей сложности более 80 человек, что на тот момент было уникальным случаем в отечественной судебной практике. В 2021 году Попков получил еще 10 лет, но этот приговор поглотился более крупным.

Ранее у маньяка выявили гомицидоманию — склонность к убийствам. Однако это не делает его невменяемым.