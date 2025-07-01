Общегородской бал выпускников прошел в Чехове

Традиционное мероприятие ежегодно собирает под сводами Дворца спорта «Олимпийский» выпускников, их родителей и педагогов. Бал посетил глава округа Чехов Михаил Собакин.

Руководитель муниципалитета поздравил выпускников и выразил слова благодарности педагогам и родителям за долгие годы, которые они вкладывали в ребят умения, знания, терпение. «Наши выпускники прошли долгий и трудный путь, преодолели множество испытаний, достигли высоких результатов и заслужили право гордиться своими успехами», — отметил Михаил Собакин.

За особые успехи в учебе 60 выпускников получили медаль первой степени и благодарственные письма. Участник СВО и президентской программы «Время героев» Виталий Двуречинский от имени депутата Государственной думы Александра Когана вручил стобалльникам денежное вознаграждение и благодарственные письма и. Также отметили успехи ученицы девятого класса школы № 10 Ольги Минаковой, которая стала призером Всероссийской олимпиады по образованию.