Около 60 психологов начали работать с пострадавшими в Курской области

МЧС: порядка 60 психологов работают с жителями в Курской области

В пунктах временного размещения специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают необходимую поддержку жителям курского приграничья. Как сообщили в пресс-службе министерства, в зоне особого внимания — дети и пенсионеры.

Психологи также помогают людям справиться с переживаниями, возникшими при экстренной эвакуации из домов.

«Работа направлена на адаптацию людей к проживанию в пунктах временного размещения», — рассказала заместитель отдела экстренного реагирования Анна Куркина.

Украинские боевики атаковали Курскую область ранним утром 6 августа. На танках и другой бронетехнике ВСУ пытались прорваться через границу.

Свыше 76 тысяч жителей эвакуировали из приграничных районов. Более 4,4 тысячи человек разместили в ПВР. Несколько сотен детей вывезли в Подмосковье. В Курской области ввели режим контртеррористической операции.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, прибывший в регион, заявил, что ситуация находится под контролем ВС России. Проходящие сражения он назвал «решающей битвой».