Десятки тысяч жителей вывезли из приграничных районов Курской области

МЧС: более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Свыше 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передали «Известия».

В ведомстве уточнили, что больше 4,4 тысячи человек разместили в ПВР.

Эвакуация местных жителей началась 6 августа и продолжается до сих пор. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что люди покидают районы, граничащие с Украиной, на автобусах и личных машинах.

Ранее жительница Суджи рассказала, как эвакуировалась из города вместе с сыном-инвалидом. По ее словам, когда они уезжали — видели разрушенные дома и сгоревшие машины.

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