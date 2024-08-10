Десятки тысяч жителей вывезли из приграничных районов Курской области

МЧС: более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

Свыше 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передали «Известия» .

В ведомстве уточнили, что больше 4,4 тысячи человек разместили в ПВР.

Эвакуация местных жителей началась 6 августа и продолжается до сих пор. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что люди покидают районы, граничащие с Украиной, на автобусах и личных машинах.

Ранее жительница Суджи рассказала, как эвакуировалась из города вместе с сыном-инвалидом. По ее словам, когда они уезжали — видели разрушенные дома и сгоревшие машины.