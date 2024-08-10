Воробьев навестил в Клину эвакуированных из курского приграничья детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в лагерь «Звонкие голоса» в Клину, где находятся эвакуированные жители Курской области. За два дня там приняли 101 ребенка и 29 взрослых, сообщил глава региона в своем Telegram-канале .

Всего Подмосковье приняло 424 человека. В первую очередь из приграничья вывезли детей и инвалидов. Их разместили, помимо «Звонких голосов», в двух детских лагерях: «Родник» в Пушкино и «Горизонт» в Клину, а также в интернате «Добрый дом» в Егорьевске.

«Также запустили горячую линию для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области: +7 (800) 550-50-30», — написал Андрей Воробьев.

Он добавил, что операторы сориентируют в ситуации и расскажут, как получить единовременную выплату. Они же помогут найти близких.

Московская область отправила 15 автобусов для эвакуации 430 детей из Курска. Прибывших в Подмосковье в первую очередь осмотрели медики.

Неравнодушные жители разных уголков России чем могут помогают своим соотечественникам, оказавшимся в беде. Ранее несколько пунктов сбора гумпомощи для пострадавшего региона открыли в Подмосковье.