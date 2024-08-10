В Курской области ввели режим КТО

Врио губернатора Смирнов: в Курской области ввели режим КТО

Фото: РИА «Новости»

Режим контртеррористической операции ввели в Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО», — написал он.

ВСУ начали совершать удары по Курской области несколько дней назад. Российские войска перебросили к границе дополнительные силы и предотвратили продвижение украинской армии вглубь страны.

Также режим КТО ввели в Белгородской области. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в Белгородской, Брянской и Курской областях введут дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности.

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