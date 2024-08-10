Алаудинов заявил, что ситуация в Курской области «максимально под контролем ВС РФ»

Ситуация на Курском направлении находится под контролем российских бойцов. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Он назвал обстановку в Курской области серьезной, отметив, что на нашей земле достаточно много украинских боевиков. Несмотря на это, российские бойцы взяли под контроль происходящее.

«Мы максимально уже контролируем ситуацию», — заявил Алаудинов.

Накануне командующий спецназом «Ахмат» объяснил, что противник захватил несколько сел под Курском, потому что в них «не было никаких средств, сил и ресурсов». По его словам, ВСУ стянули все силы для вторжения в Курскую область и пустили туда все резервы.