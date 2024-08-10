«Решающая битва». Алаудинов — о сражении в курском приграничье

Генерал-майор Алаудинов назвал решающими бои в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Бои в Курской области можно назвать «решающей битвой» специальной военной операции. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил», — подчеркнул он.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. На танках и другой бронетехнике боевики хотели прорваться через границу.

Ранее в регион прибыл командир Апти Алаудинов вместе с одним из отрядов «Ахмата». Он заявил, что украинские военные всеми силами пытаются продвигаться вперед, но российские войска успешно отражают атаки.

Он подчеркнул, что ситуация в Курской области под контролем ВС России. Командир добавил, что в боях на приграничье участвуют иностранные наемники. По его мнению, операцию курирует НАТО.

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