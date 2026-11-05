Подмосковный врач Суворов предостерег от бесконтрольного приема БАДов

С наступлением холодов многие начинают принимать витамины для укрепления иммунитета, однако такая профилактика необходима не всем. Бесконтрольное употребление добавок может навредить организму, предупредил заведующий первым поликлиническим отделением Люберецкой больницы Николай Суворов.

Особую роль в работе иммунной системы играют витамины D и C. Первый также поддерживает здоровье костей и мышц, второй участвует в выработке коллагена. При этом избыток полезных веществ может быть опасен. Например, передозировка витамина D способна вызвать тошноту, рвоту и слабость.

«Здоровому человеку, который придерживается разнообразного и сбалансированного питания, обычно не требуется дополнительно принимать витамины осенью или зимой. Необходимые микроэлементы организм получает из пищи независимо от времени года. Исключение составляют случаи, когда у пациента выявлен дефицит определенных веществ. Тогда необходимость и дозировку препаратов на основании результатов анализов определяет врач», — пояснил Николай Суворов.

Врач также отметил, что прием витамина C не гарантирует защиты от ОРВИ и не является способом лечения инфекции. А такие признаки, как ломкость волос и ногтей, не позволяют самостоятельно диагностировать дефицит витаминов.

Для поддержания здоровья в сезон простуд специалист рекомендует разнообразно питаться, употреблять достаточно белка, овощей и фруктов, соблюдать режим сна, регулярно гулять и заниматься физической активностью.