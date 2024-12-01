Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Серпухова в зону СВО

Партию гуманитарной помощи передали участнику СВО в Серпухове, который приехал в отпуск к родным. Он отвезет сослуживцам продукты и строительные материалы, которые необходимы на фронте.

Максима мобилизовали в 2022 году. Он служит в морской пехоте. Вместе с супругой Марией они воспитывают двух сыновей. Старший Данил учится в авиационном колледже в Егорьевске, а младший Прохор — в 6-м классе. Мама — операционная медсестра и волонтер. Она занимается сбором гуманитарной помощи и сама доставляет ее на передовую.

Максим посетил Центр поддержки участников СВО и их семей в Серпухове. Ему передали предметы для обустройства блиндажей, строительные материалы, средства первой необходимости, продукты и сладости. Груз для бойцов собрали руководитель Центра Лидия Халачева, муниципальные депатуты Надежда Еремина и Марина Белова, председатель организации ветеранов военной службы Владимир Курилов, сотрудники «Водоканал-сервис» и горожане.

Помимо этого, воспитанники Центра по профориентации молодежи подготовили для участников СВО новогодние подарки ручной работы, а ребята из детских садов — открытки.

В ближайшие дни Максим вернется на передовую и передаст гуманитарную помощь сослуживцам. Вскоре в Серпухове выполнят еще одну просьбу защитников и отправят им медикаменты.

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