Артемий Лебедев рассказал, чему России нужно поучиться у США

Россия должна равняться на опыт США в области международного экономического влияния. Об этом заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте» .

По мнению Лебедева, отечественным компаниям важно активно расширять свое присутствие за рубежом.

«Это вообще прекрасно, когда бизнес завоевывает мир. Нужно, чтобы наши российские компании присутствовали везде и чтобы это было вообще абсолютной нормой, никогда не обсуждалось. И чтобы мы потом еще странам диктовали условия», — сказал он.

Россиянам остается лишь учиться бизнесу по примеру Штатов, которые смогли создать сеть банковских учреждений, производственных центров, военных баз и гостиниц практически по всему миру.

Ранее общественники предложили брать компенсацию с вернувшихся в Россию брендов. Первый вице-премьер Денис Мантуров дополнил, что не все западные компании получат право на возвращение. Он пояснил, что решения примут, ориентируясь на отечественный бизнес.