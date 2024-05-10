НПЗ в Калужской области загорелся после падения дрона ВСУ | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 05:23 НПЗ в Калужской области загорелся после падения дрона ВСУ РИА «Новости»

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Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Калужской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

«На территории ООО „Первый завод“ произошло возгорание из-за падения беспилотника. Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, на заводской территории загорелись три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом. Сам НПЗ находится в населенном пункте Полотняный завод Дзержинского района.

Ранее МЧС Башкирии сообщило о последствиях атаки дрона ВСУ по территории промышленной зоны Салавата. Повреждения получило строение насосной станции, люди не пострадали.

«ФедералПресс» написал, что на месте происшествия работали свыше 30 специалистов МЧС и шесть единиц техники.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что предприятие работает в штатном режиме, а также поздравил всех с Днем Победы. По его словам, в республике не намерены поддаваться провокациям, сообщило радио Sputnik.