Три человека погибли при стрельбе у клуба в Чикаго

Как минимум три человека погибли и 16 пострадали после стрельбы у клуба в Чикаго. Об этом сообщил телеканал CBS News .

«Минимум три человека погибли и другие 16 получили ранения в массовой стрельбе, которая произошла у ночного клуба в центре Чикаго поздно вечером в среду», — процитировали журналисты информацию от властей.

Личности стрелявших пока не установили. Они ехали на машине, когда стреляли по выходившим из клуба людям. Правоохранители начали расследование.

Ранее похожая история случилась в Канаде. Более 10 человек пострадали при стрельбе в пабе в Торонто.

В начале января в ночном клубе «Амазура» в районе Квинс в Нью-Йорке при стрельбе пострадали 11 человек. На место происшествия прибыли 10 машин скорой и дополнительные полицейские экипажи.