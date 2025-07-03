Сегодня 12:59 Три человека погибли при стрельбе у клуба в Чикаго Фото: Kyle Mazza / www.globallookpress.com
Как минимум три человека погибли и 16 пострадали после стрельбы у клуба в Чикаго. Об этом сообщил телеканал
CBS News.
«Минимум три человека погибли и другие 16 получили ранения в массовой стрельбе, которая произошла у ночного клуба в центре Чикаго поздно вечером в среду», — процитировали журналисты информацию от властей.
Личности стрелявших пока не установили. Они ехали на машине, когда стреляли по выходившим из клуба людям. Правоохранители начали расследование.
Ранее похожая история случилась в Канаде. Более 10 человек
пострадали при стрельбе в пабе в Торонто.
В начале января в ночном клубе «Амазура» в районе Квинс в Нью-Йорке при стрельбе
пострадали 11 человек. На место происшествия прибыли 10 машин скорой и дополнительные полицейские экипажи.
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