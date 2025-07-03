Свыше 700 нежилых объектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области появилось 17,5 тысяч новых рабочих мест в шаговой доступности от жилых районов. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 713 нежилых объектов.

Общая площадь помещений превысила 2,1 миллиона квадратных метров.

Центр содействия строительству выдал разрешения на строительство еще 1286 коммерческих объектов с общим объемом инвестиций 194 миллиарда рублей. В прошлом году на этом этапе было одобрено 1143 проекта на сумму 173 миллиарда рублей.

Рост показателей во всех сегментах — от количества рабочих мест до инвестиционной активности — специалисты связывают с оптимизацией строительных процессов.

Упрощение административных процедур позволило бизнесу активнее развивать инфраструктурные проекты, создавая новые возможности для трудоустройства жителей региона.