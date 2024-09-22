Волонтеры получают от украинцев сообщения со словами поддержки российской армии. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев.

«На самом деле там очень много людей, которые нас ждут, которые за нас, которые осознают и понимают, что происходит, которые, несмотря на этот эмоциональный поток, какой-то уже иммунитет выработали к этому валу фейков», — заявил он.

Слова поддержки выражают жители Киева и Днепропетровска. Жители Одессы также просили Россию спасти их от произвола властей Украины, рассказал депутат Михаил Шеремет. В городе идут гонения и преследования русскоязычного населения. Тем не менее сами жители плохо относятся к украинским военным и массово сжигают их машины.

Ранее российские войска освободили Украинск и Георгиевку в ДНР. Также под контроль бойцов перешли Борки, Успеновка, Снагость и еще девять населенных пунктов Курской области.