Российские военные закрепились в Борках под Курском

Российские военные закрепляются в Борках Курской области. В населенный пункт ввели подразделения, рассказал ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили. Туда завели подразделение закрепления. Там сработало подразделение „Арбат“ совместно с 810-й бригадой», — сказал Алаудинов.

Накануне стало известно, что российские войска освободили два населенных пункта под Курском: Успеновку и Борки. Бойцы также не допустили новых прорывов противника на Курском направлении.

ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Обстановку в регионе признали ЧС федерального характера. Людям пришлось срочно покидать свои дома, пожилые жительницы одного из сел рассказали, что эвакуировались на велосипедах под обстрелами.