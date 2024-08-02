Взрывы прогремели в Одессе

«Страна.ua»: взрывы прогремели в Одессе 2 августа

Фото: Пресс-служба Минобороны

Взрывы прогремели в Одессе после сигнала о баллистической угрозе. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По его данным, в городе сработала система ПВО. Другой информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее командир батальона морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин рассказал о плохом отношении в Одессе к украинским военным. По его словам, солдатам и офицерам в городе массово жгут автомобили.

Также появлялась информация о том, что украинские власти заминировали мосты и дамбы в Одессе на случай, если им придется бежать из города. Такие сведения предоставили в подполье.

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