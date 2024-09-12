Группа «Север» за сутки освободила 10 населенных пунктов Курской области

Действующие в Курской области бойцы подразделений группировки «Север» за минувшие сутки освободили от украинских боевиков 10 населенных пунктов региона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что речь идет о селах Апанасовка, Гордеевка, Обуховка, Снагость, поселках Краснооктябрьское и 10-й Октябрь, а также деревнях Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка. Все они расположены в Кореневском районе Курской области.

Также за сутки российские военные отразили атаки противника в сторону деревни Фанасеевка Суджанского района и сел Ольговка и Снагость в Кореневском районе.

В ходе боев украинские боевики потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, лишились бронированной машины и одного автомобиля. Один из боевиков сложил оружие и сдался в плен.

В минувшую среду, 11 сентября, на помощь действующим в Курской области военным выдвинулись бойцы четвертого штурмового батальона Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, на месте они займутся проведением воздушной разведки и присоединятся к уничтожению противника.