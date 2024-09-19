Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны .

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики», — указали в оборонном ведомстве.

С начала сентября российские военные освободили ряд городов в ДНР. В середине недели населенный пункт Украинск перешел под контроль российской армии. Город расположен между Кураховом и Селидовом. В нем проживают около 10,5 тысячи человек. Украинск находится рядом с железнодорожной станцией Цукуриха, через которую украинские боевики получают снабжение.

Также российские бойцы освободили Борки в Курской области. Под контроль ВС РФ перешли Успеновка, Снагость и еще ряд населенных пунктов региона.