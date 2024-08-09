«Надежда только на Россию». Жители Одессы попросили спасти их от произвола властей Украины

Депутат Шеремет: жители Одессы попросили спасти их от произвола киевского режима

Фото: РИА «Новости»

Жители Одессы просят спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Их надежда только на Россию», — заявил Шеремет.

В Одессе идут гонения и преследования русскоязычного населения. По словам депутата, жителей силой мобилизуют и отправляют на фронт.

«Исторически русская Одесса рано или поздно вернется домой в Россию», — уверен Шеремет.

Сейчас украинские власти принялись переименовывать улицы в Одессе. Недовольным посоветовали уехать в Москву.

Ранее командир батальона морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин рассказал, что в Одессе плохо относятся к украинским военным. Авто солдат и офицеров массово сжигают. Боевики в свою очередь минирую мосты и дамбы на случай отступления.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после нападения ВСУ на Курскую область российские войска должны идти до Одессы, Харькова, до Киева и дальше.

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