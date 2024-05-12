Найденному под завалами дома в Белгороде передали кислород | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:17 Найденному под завалами дома в Белгороде передали кислород ТАСС: спасатели передали кислород человеку, найденному под завалами в Белгороде РИА «Новости»

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Спасатели сумели добраться до человека, которого завалило после обрушения подъезда в многоэтажке Белгорода. Ему передали кислород, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что сейчас ведется работа по деблокации выжившего.

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По данным Telegram-канала Shot, речь идет о пожилом мужчине, жившем в квартире на первом этаже. По голосу во время объявленных спасателями минут тишины его узнала дочь.

По последним данным, всего спасатели достали из-под завалов 16 человек. РИА «Новости» сообщило об еще одной женщине, которой помогли выбрать.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о двух погибших при обрушении. Их тела нашли сотрудники МЧС, которые продолжили работу на месте обрушившегося подъезда. Глава региона добавил, что под завалами могут еще оставаться люди.

Спасатели прекращали работу на время объявления в городе угрозы ракетной атаки. Во время одного из сигналов в Белгороде прогремели новые взрывы. Данных о пострадавших и разрушения пока не поступали.