Из-под завалов дома в Белгороде спасли 16 человек | 360°

12 мая 2024, 14:13
Из-под завалов дома в Белгороде спасли 16 человек
МЧС: 16 человек удалось спасти из-под завалов обрушившегося подъезда в Белгороде
На месте обрушения подъезда на улице Щорса в Белгороде из-под завалов удалось достать 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В поисково-спасательных работах спасатели проводят минуту тишины, чтобы услышать пострадавших под завалами, добавили в ведомстве.
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Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что территорию вокруг дома оцепили. Он призвал жителей не создавать толпу рядом, чтобы не пострадать в случае повторного разрушения или новых обстрелов.
«Под руководством министерства строительства региона началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома на предмет его жизнеспособности», — указал губернатор.
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