Спасатели нашли выжившего под завалами дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 15:40 Спасатели нашли выжившего под завалами дома в Белгороде ТАСС: спасатели нашли выжившего под завалами подъезда дома в Белгороде Пресс-служба МЧС

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Белгородские спасатели во время минуты тишины по голосу установили местонахождение одного выжившего под завалами частично разрушенной многоэтажки на улице Щорса. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщил ТАСС.

Идет речь о мужчине или женщине, собеседник агентства не уточнил.

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По данным Telegram-канала Shot, выжившим оказался пожилой мужчина. Его голос узнала дочь, которая приехала на место обрушения.

По словам очевидцев, квартира пенсионера находилась на первом этаже. До места обнаружения мужчины спасатели пока не добрались.

Разбор завалов на месте разрушенного взрывом подъезда продолжился. По последним данным, всего спасатели извлекли 16 человек. Работы прерывали дважды из-за объявления в городе ракетной опасности.

Обрушение подъезда белгородской десятиэтажки произошло в воскресенье, 12 мая, после попадания в здание обломков сбитой над городом ракеты «Точка-У». По данным Минобороны, это только один из 12 снарядов, запущенных с территории Украины и перехваченных средствами противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обрушения пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Для лечения в больницах остались 13 жильцов дома.