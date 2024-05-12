Двух погибших достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде | 360°

Важное 12 мая 2024, 17:25 Двух погибших достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде Гладков сообщил о двух погибших при обрушении дома в Белгороде РИА «Новости»

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Тела двух погибших достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет», — подчеркнул он.

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Гладков обратил внимание, что участники территориальной самообороны прошлись по квартирам двух расположенных рядом подъездов. Всех жильцов переселили.

«Те, у кого есть необходимость, отправлены в пункты временного размещения. В подъездах организовано дежурство нашей самообороны, оно будет продолжаться всю ночь», — указал губернатор.

Также он отметил, что сотрудники ЖКХ и строители сейчас заняты установкой дополнительного освещения. Вечером и ночью разборы завалов продолжатся.

«Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни», — заключил он.