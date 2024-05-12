Двух погибших достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 17:25
Двух погибших достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде
Гладков сообщил о двух погибших при обрушении дома в Белгороде
Тела двух погибших достали из-под завалов на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Из-под завалов достали двоих погибших. Личности устанавливаются. На месте работает Следственный комитет», — подчеркнул он.
Реклама
Гладков обратил внимание, что участники территориальной самообороны прошлись по квартирам двух расположенных рядом подъездов. Всех жильцов переселили.
«Те, у кого есть необходимость, отправлены в пункты временного размещения. В подъездах организовано дежурство нашей самообороны, оно будет продолжаться всю ночь», — указал губернатор.
Также он отметил, что сотрудники ЖКХ и строители сейчас заняты установкой дополнительного освещения. Вечером и ночью разборы завалов продолжатся.
«Есть информация о том, что под завалами, возможно, остаются люди. Спасатели делают всё, чтобы спасти им жизни», — заключил он.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
Реклама
Реклама