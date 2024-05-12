Спецоперация 12 мая 2024, 17:28 Под завалами на Щорса могут оставаться люди — Гладков Гладков: под завалами после обрушения подъезда дома могут оставаться люди РИА «Новости»

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Под обломками после обрушения подъезда в доме на улице Щорса могут оставаться люди. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, из-под завалов достали двух погибших. Сейчас работы продолжаются. Вечером и ночью их останавливать не будут, уточнил губернатор. Чтобы проводить операцию, строители и сотрудники служб ЖКХ устанавливают дополнительное освещение.

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Также Гладков сообщил, что квартиры двух близлежащих подъездов с одной и другой стороны дома обошли участники теробороны. Всех людей переселили. Кому это было необходимо, смогли воспользоваться пунктом временного размещения.

«В подъездах организовано дежурство нашей самообороны, оно будет продолжаться всю ночь», — добавил глава региона.

Личности погибших устанавливают. На месте происшествия работают следователи.