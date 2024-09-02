Московские пожарные лишились выходных из-за атаки НПЗ в Капотне

Спасатели Москвы работают в усиленном режиме, в частности после участившихся атак дронов дежурят на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне . Об этом сообщил источник 360.ru.

У огнеборцев стало больше рабочих смен и меньше выходных. Спасатели из разных округов Москвы выезжают на дежурство к МНПЗ — усиление как во время праздников.

Источник уточнил, что недалеко от завода еще 29 августа установили насос и протянули пожарные рукава. Однако во время пожара в административном здании на Бережковской набережной насос пришлось перенаправить в Западный административный округ.

Накануне, 1 сентября, украинский дрон сбили в районе Московского НПЗ. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. После атаки в техническом помещении предприятия вспыхнул пожар, которому присвоили второй уровень сложности. Огонь успел охватить 40 «квадратов», его оперативно ликвидировали.

Украинские боевики не первый раз пытаются нанести удары по российским заводам. Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали НПЗ в Туапсе. Вспыхнул пожар, инфраструктура нефтебазы получила повреждения. В небе над городом раздались мощные взрывы.