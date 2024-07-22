Появились кадры атаки украинского дрона на НПЗ в Туапсе

Видео атаки дрона ВСУ на НПЗ в Туапсе появилось в Сети

Ali Hashisho/XinHua
Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

В Сети появились кадры попытки атаки украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как БПЛА под звуки стрельбы устремился вниз. Затем появился огненный шар, прозвучал взрыв. Судя по видео, нефтебазу попытался атаковать беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

После атаки украинского дрона на НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар. Инфраструктура нефтебазы получила повреждения. Спасатели ликвидировали открытое горение и локализовали огонь.

Прошедшей ночью российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 75 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников уничтожили в Ростовской области, там сбили 47 БПЛА.

В районе Туапсе силы ПВО поразили восемь дронов. В результате никто не пострадал. Местные жители слышали звук, характерный для пролетающих беспилотников.

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